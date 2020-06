CORONABULLETIN #95: Sekswerker ziet schrijnende situaties; tapekunstenaar helpt bezoekers Valkhof Museum

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij. Met vandaag: hulpverlener Roos Stehhouwer komt schrijnende situaties tegen, want ondanks de 1,5 meter-samenleving, draait het oudste beroep ter wereld gewoon door.

Het coronanieuws van zaterdag 13 juni 2020:

Het aantal mensen van wie de afgelopen 24 uur is gemeld dat ze aan corona zijn overleden, is uitgekomen op 4. Ziekenhuizen melden dat er 9 patiënten zijn opgenomen. Het aantal nieuw gemelde besmettingen lag het afgelopen etmaal op 179. Gisteren waren dat nog 210 nieuwe besmettingen. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee uit op 48.640.

In de Chinese hoofdstad Peking zijn tientallen mensen positief getest op het coronavirus. De autoriteiten hebben vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, onder meer door buurten af te sluiten. De metropool leek de afgelopen tijd virusvrij te zijn, maar daar kwam enkele dagen geleden verandering in. Toen maakten de autoriteiten bekend dat voor het eerst in bijna twee maanden weer een coronabesmetting was vastgesteld.

Lees en kijk-tips

1. In de lege hal van Museum het Valkhof in Nijmegen klinkt het typische geluid van een grote rol tap die wordt afgerold. Tapekunstenaar Egbert Scheffer uit Deventer legt de laatste hand aan zijn werk dat museumgasten moet helpen voldoende afstand te houden zodra het Nijmeegse museum haar deuren weer opent voor publiek.

Volledig scherm Roos Stehouwer. © Foto Raphael Drent

2. Verboden door corona of niet: ook in de 1,5 metersamenleving draait het oudste beroep ter wereld door. Sekswerkers wijken uit naar homobanen, ziet hulpverlener Roos Stehouwer. Ze komt schrijnende situaties tegen. Zoals de vrouw die ze onlangs aantrof, tegen een hek, in weinig meer gekleed dat een slipje. Gedumpt als een afgedankt huisdier. Het ontbrak er nog maar aan dat ze was vastgebonden aan een boom.

Volledig scherm De oprichters van DAAD. Zij deden het gewoon: een woonwinkel openen tijdens de lockdown. © Gerard Burgers