CORONABULLETIN #96: Nooit meer helemaal terug naar kantoor en een zomerbroek voor Hubert Bruls

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij. Met vandaag: het kantoor wordt na de coronacrisis een plek van ontmoeting en thuis het nieuwe kantoor.

Het coronanieuws van zondag 14 juni 2020:

Het aantal mensen van wie de afgelopen 24 uur is gemeld dat ze aan corona zijn overleden, is uitgekomen op twee. Ziekenhuizen melden dat er zes patiënten zijn opgenomen. Het aantal nieuw gemelde besmettingen lag het afgelopen etmaal op 143. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee uit op: 48.783.

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat het totaal aantal gemelde coronadoden uitkomt op 6059. De helft hiervan was 83 jaar of ouder. Er overlijden nog altijd meer mannen (55 procent) dan vrouwen (45 procent).

Lees- en kijktips

Je ontmoet elkaar straks op kantoor, maar je werk doe je thuis, zeggen leidinggevenden van tien grote organisaties en bedrijven in Arnhem.

1. De samenleving zal nooit meer worden zoals voor de uitbraak van corona. Dat heeft de intelligente lockdown van drie maanden bewezen, stellen leidinggevenden van tien grote organisaties en bedrijven in Arnhem. Het kantoor wordt een plek van ontmoeting en thuis het nieuwe kantoor.



Waar we drie maanden geleden zijn uitgestapt, stappen we naar mijn optiek niet meer in", zegt directeur-voorzitter Jan Ummenthum van de Rabobank Arnhem en Omgeving.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

2. Hubert Bruls (54) is burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, een streek met 560.000 inwoners. ,,Vanaf maart zitten we in crisis-stand", zegt hij. ,,Drie maanden al. Een unieke periode.” Bruls waagde zich donderdagavond voor het eerst sinds dertien weken in de Nijmeegse binnenstad. ,,Ik had een nieuwe zomerbroek nodig en heb een cola gedronken op een terras aan de Molenstraat.’’

Rector-bestuurder Berni Drop van het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek.

3. Hoe gaat het na de heropening van 2 juni? Rector-bestuurder Berni Drop van het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek vertelt over haar belevenissen.