CORONABULLETIN #97: regels beginnen cafébazen de keel uit te hangen, bedrijven frauderen met coronasteun

Het coronanieuws van maandag 15 juni:



• Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is met 8 gestegen naar 87. Hiermee is er voor de derde dag op rij sprake van een stijging. Het is de eerste keer sinds de piek van de coronacrisis begin april dat het aantal coronapatiënten op de ic’s drie dagen op rij toeneemt.



• Bij de overheid zijn meer dan tweehonderd meldingen binnengekomen over mogelijke fraude met coronasteun. Een deel van het subsidiegeld voor noodlijdende ondernemers verdwijnt op buitenlandse rekeningen, wordt contant opgenomen of zelfs vergokt.



• De economie in Brabant wordt keihard geraakt door de coronacrisis. Ook als een tweede coronagolf uitblijft. Dat blijkt uit de jongste prognoses van de Rabobank voor de verschillende regio’s in ons land en de economische gevolgen van de lockdown.



• De maatregelen om het coronavirus te controleren worden stap voor stap versoepeld. Het kabinet besloot eerder om vanaf 15 juni weer wat meer toe te laten. Een overzicht van de versoepelingen die vandaag zijn ingegaan.