CORONABULLETIN #98: Voorrang voor zorgpersoneel op de ic en geen besmettingshaarden door protesten

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Geen tijd om alles te volgen? De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste nieuwsfeiten en artikelen voor je op een rij. Met vandaag: Weer minder patiënten op de ic én een emotioneel weerzien in het verpleeghuis.

Het coronanieuws van dinsdag 16 juni: • Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is met 9 gedaald gestegen naar 78. De afgelopen drie dagen was er juist sprake van een kleine stijging van het aantal coronapatiënten op de ic’s in Nederland. • Om zoveel mogelijk levens te redden bij een extreem beddentekort komen er speciale selectiecriteria. Wie het kortst een IC-plek bezet zal houden, krijgt voorrang. Daarna maken zorgpersoneel en jongeren de meeste kans op behandeling. • Het aantal mensen dat in de regio als gevolg van het coronavirus is overleden, is in een week tijd met twee gestegen. De twee overledenen komen beiden uit Arnhem. • De grote demonstraties in Amsterdam en Rotterdam hebben volgens de lokale GGD’s (nog) niet geleid tot flinke verspreiding van het coronavirus. Ondertussen kleurt de provincie Zuid-Holland rood als het nieuwe epicentrum op de Nederlandse coronakaart. • De Graafschap kan 375.000 euro aan compensatie tegemoetzien van de KNVB. De Doetinchemse eerstedivisionist ontvangt het bedrag als ‘schadevergoeding’ voor de gemiste promotie naar de eredivisie. • Een goedkope ontstekingsremmer verbetert de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten, melden onderzoekers van de universiteit van het Britse Oxford. De wetenschappers spreken over een enorme doorbraak.

LEES- EN KIJKTIPS

1. Het halve land sidderde bij het zien van een volle Dam. Twee weken later lijkt de kust veilig. Er is nog geen piek te zien in Amsterdam. Waar lopen we dan wel gevaar? Een tussenbalans nu het aantal besmettingen steeds verder afneemt.

Volledig scherm Protest tegen politiegeweld VS op de Dam in Amsterdam ruim twee weken geleden. © ROBIN UTRECHT

2. Meriam IJzendoorn uit Elst zag maandag, voor het eerst sinds 5 maart, haar ouders weer. Dat ging in zorginstelling Liefkenshoek in Heterengepaard met tranen van opluchting, blijdschap en verdriet.De tijd dat (verplicht) bezoek aan een schoonmoeder of opa en oma in het bejaardenhuis op zondag het onderwerp van een grap was, ligt nog niet zover achter ons. Maar ook daar heeft de coronacrisis een einde aan gemaakt.

Volledig scherm Meriam IJzendoorn wordt gecheckt alvorens ze op bezoek mag in zorginstelling Liefkenshoek. © © Erik van 't Hullenaar

3. De schrik in China zit er goed in. Met meer dan 100 nieuwe besmettingen vreest China voor weer een uitbraak van het coronavirus. Hele wijken van Peking zitten op slot. Inwoners krijgen voedsel van de staat. ,,De situatie in de hoofdstad is zeer ernstig’’, zegt Xu Hejian, de woordvoerder van Peking. ,,We moeten daarom vergaande maatregelen nemen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.’’