CORONABULLETIN: Nederland telt meer dan 500 besmettingen, geen amateurvoetbal in Noord-Brabant

CORONABULLETINNIJMEGEN - Het nieuws over het coronavirus volgt elkaar in rap tempo op. De Gelderlander zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: voor het eerst meer dan honderd nieuwe bevestigde besmettingen op één dag, geen amateurvoetbal in Noord-Brabant en De Graafschap neemt maatregelen.

Het coronavirus in Nederland op woensdag 11 maart:



• 503 bevestigde besmettingen in Nederland. Voor een overzicht, klik hier • Er is een vijfde corona-patiënt overleden, het gaat om een 68-jarige persoon uit Etten-Leur.



• Inwoners van Noord-Brabant worden nog steeds opgeroepen de komende dagen ‘sociale onthouding’ in acht te nemen. In de grensregio tussen Brabant, Limburg en Gelderland leidt dat tot aparte taferelen



• Nieuwe Gelderse besmettingen in Doorwerth, Veenendaal, Arnhem en Nijmegen.

Meer dan 500 virusgevallen

Het RIVM meldde vanmiddag 121 nieuw bevestigde besmettingsgevallen met Covid-19, het totaal aantal virusgevallen in Nederland komt daarmee op 503. Het rijksinstituut meldt ook het overlijden van een vijfde patiënt. Het gaat om een 68-jarige.



Van de 503 gemelde gevallen wonen er 223 in de provincie Noord-Brabant en 66 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 48 in de provincie Limburg en 40 in Gelderland.

Ook geen amateurvoetbal in Noord-Brabant

Alle wedstrijden van Brabantse amateurclubs zijn voor komend weekend afgelast. Dat heeft de KNVB vandaag besloten. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de oproep van NOC*NSF om alle sportevenementen in Brabant voorlopig te schrappen in verband met het coronavirus. Eerder werden alle eredivisieduels in die provincie al van het programma gehaald. In de rest van het land gaat het voetbal vooralsnog door.

Brabantse voetballers blijven in Gelderland

De Graafschap heeft zijn spelers uit Noord-Brabant opgeroepen voorlopig in Gelderland te overnachten. Met de maatregel hoopt de Doetinchemse voetbalclub de kans op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om Branco van den Boomen (woonachtig in Veldhoven) en Victor van den Bogert uit Rijen.

Branco van den Boomen van De Graafschap

Ook bij NEC Nijmegen zijn meerdere spelers woonachtig in Brabant, waaronder keeper Mattijs Branderhorst en aanvoerder Rens van Eijden. Volgens een woordvoerder van de club hoeven zij niet uit voorzorg in Gelderland te blijven: ,,Wij volgen de richtlijnen van de KNVB en het RIVM en nemen geen verdere maatregelen.’’

Nog twee Radboudmedewerkers en man uit Veenendaal besmet

Waren er bij het Nijmeegse Radboudumc al twee verpleegkundigen besmet, vandaag werd bekend dat nog eens twee medewerkers het coronavirus hebben. Een van hen heeft nog wel gewerkt, maar volgens het ziekenhuis is er geen contact geweest met patiënten. Ook van een man uit Veenendaal is woensdag bekend geworden dat hij besmet is met het coronavirus. Naar verwachting maken de GGD's vanavond nieuwe gevallen in de regio bekend.

Ook in Doorwerth twee besmettingen

Twee mannen uit Doorwerth en opnieuw een inwoner van Arnhem zijn besmet met het corona-virus. Dat meldt de GGD Gelderland-Midden woensdagochtend.

De patiënten zijn onmiddellijk in thuisquarantaine geplaatst en de GGD doet contactonderzoek om uit te zoeken of in de omgeving van de drie besmette personen ook anderen het virus onder de leden hebben. De patiënten maken het naar omstandigheden goed, aldus een woordvoerder van de GGD.

In Renkum waren al 5 mensen besmet met corona, in Arnhem waren dat er twee. Dinsdag werd bekend dat ook een inwoner van Velp is besmet.