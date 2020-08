Coronacijfers stijgen langzaam in regio, bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is

Interactieve kaartARNHEM - In de afgelopen week zijn er 132 mensen positief getest in de regio waarin de lezers van deze krant wonen. Dat zijn er weliswaar iets meer dan een week geleden (113), van een grote opleving in de regio is nog geen sprake.

Twee inwoners moesten vanwege verschijnselen van corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het gaat om inwoners van Nijmegen en West Betuwe. Er zijn geen overlijdens gemeld vanwege het coronavirus in de afgelopen week.



Landelijk was afgelopen week zelfs een daling te zien ten opzicht van vorige week. In heel het land werden 4013 mensen positief getest, 23 minder dan een week eerder.

Meer besmettingen in West Betuwe dan in Ede

In de regio zijn de meeste besmettingen de afgelopen weken geconstateerd in de grote steden Arnhem (21) en Nijmegen (22). Opvallend is opnieuw het aantal besmettingen in West Betuwe (7). Dat zijn er meer dan in Ede (6), een gemeente die toch ruim twee keer zoveel inwoners telt.

Sommige gemeenten vier weken lang ‘coronavrij’

Er zijn in Oost- en Zuid-Nederland nog verschillende gemeenten waar in de afgelopen vier weken - de periode dat het virus vooral in de Randstad weer in opmars is- geen enkele nieuwe besmetting is geconstateerd bij een inwoner. Het gaat om de gemeenten Buren, Druten, Rozendaal en West Maas en Waal. In enkele andere gemeenten is in de afgelopen vier weken slechts één iemand positief getest.