coronahulp: Plukjes geluk door de brievenbus en een bedankje op de kliko

De Gelderlander HelptBENNEKOM/RHEDEN - Een kaartje? Als het niet in een whatsappje past, versturen we het toch niet meer? Nu weer wel dus. We schrijven zelfs massaal kaartjes en briefjes voor iedereen die extra aandacht kan gebruiken.

De site Plukjes Geluk had Barbara Hasselaar uit Bennekom al. Dit is haar manier om het leven een beetje af te remmen. Zodat ze wat meer stil kan staan bij de leuke momenten die het leven biedt, ook al zuchten zij en haar man elke dag dat het druk is, met drie kinderen en een baan.

Nu de school gesloten is laat Hasselaar haar kinderen, Bliss, Imme en Mats, elke ochtend huiswerk maken aan de keukentafel. Ook ‘atelier’, het knutselmoment op school, slaan ze niet over. Met meer dan genoeg knutselspullen in de kast voor een weeshuis besloot Hasselaar om elke dag te gaan knutselen, van elf tot twaalf. Ze laat haar trio dan ‘plukjes geluk’ knippen, plakken en kleuren.

Van wie is dit nou?

In het dagelijkse ommetje dat ze 's avonds maken stoppen ze de oogst in brievenbussen van ouderen en andere mensen die het kunnen gebruiken. Ook maakten ze Plukjes Geluk-posters en lieten die ophangen in de centrale hal van verzorgingshuizen in de buurt.

Haar initiatief zingt rond in Whatsapp-groepen in Bennekom, vertelt Hasselaar. Nu verzorgingshuizen op slot zitten en de vraag toeneemt overweegt ze om de ‘plukjes’ per post te versturen. Af en toe komt er een blije reactie retour. Maar dat hoeft niet eens, zegt Hasselaar. Het idee dat iemand post krijgt en verrast denkt: Van wie is dit nou, dat is eigenlijk al genoeg. (Meer weten? plukjesgeluk.nl)

Applausjes uit de printer

Je zult nu maar door moeten werken, realiseren Dejan en Kiki zich. De tekstschrijver en de vormgever uit Dieren behoren tot de kwetsbare groep, schrijven ze. Via Facebook hebben ze een actie opgezet om de beroepsgroepen te bedanken voor wie we niet snel met zijn allen buiten gaan applaudisseren, maar die we absoluut al heel veel dank verschuldigd zijn.

Dejan en Kiki ontwierpen bedankbriefjes voor onder meer postbezorgers, vuilnismannen, treinconducteurs, buschauffeurs en schoonmakers. De bedoeling is dat we ze downloaden, uitprinten en ophangen. Graag op een spammerige manier; de kliko's en voordeuren moet vol. Kijk op de Facebookpagina van Kiki Reckman-Vrbanovic of op: bedankbriefjes.online

Voor Kalorama

Voor de lieve bewoners van verzorgingshuis Kalorama in Beek-Ubbergen vraagt Renee Cronenberg zakken vol post. Kaartjes, tekeningen, briefjes, alles is goed. Nu ze voorlopig geen bezoek meer mogen ontvangen, zitten ze daar echt op te wachten. Een kleine moeite lijkt me, schrijft Cronenberg.

Het adres:

Kalorama, afdeling Kastanjedal

Nieuwe Holleweg 12

6573 DX Beek-Ubbergen.

Gezocht: voorhoofdthermometer

Regeren is vooruitzien, dacht Mieke de Vos. De coördinator van de Pluryn in Nijmegen, waar zestien cliënten met niet-aanboren hersenletsel wonen, kocht net op tijd een hoofdthermometer die werkt met infrarood.

,,Wij temperaturen onze cliënten elke dag. Ook iedereen die binnenkomt. Met zo’n oorthermometer moet je steeds een nieuw dopje pakken. En hij duurt lang. Dat werkt gewoon niet fijn”, legt De Vos uit. ,,Bovendien een oorthermometer voor mensen met hersenletsel, dat is het ook niet.”

De infrarood-voorhoofdthermometer loste voor 65 euro al deze bezwaren op. ,,Je houdt hem op vijf centimeter van het hoofd en hup, je weet de temperatuur. Hij is ook nauwkeurig. In China gebruiken ze hem ook. Daar gaan ze echt niet bij al die automobilisten die ze aanhouden zo'n ding in het oor steken.”

Maar goed, die geweldige voorhoofdthermometer is dus ineens kwijt. De Vos is overal geweest voor een nieuwe. ,,Strak uitverkocht natuurlijk. Nu wel. Ik heb ook al in mijn familie-app gevraagd of iemand er nog eentje heeft.” Wie de zijne een tijdje kan uitlenen of wil verkopen: Mvos01@pluryn.nl

hulp gezocht/ hulp geboden

Ook Anneke van Dijk wil de omgeving van Wageningen haar hulp aanbieden. Ze is hondengedragstherapeute. Dus wie niet zelf zijn hond mag uitlaten nu, kan contact opnemen. Ook is ze beschikbaar voor boodschappen doen en eten rondbrengen. Contact: speechless@kpnplanet.nl

Maarten van Tilborg is 14 en hij wil graag enkele keren per week koken voor een gezin in Nijmegen-Oost. Dat Ik hoef hier niets voor te hebben, schrijft hij, alleen een vergoeding voor de kosten van de ingrediënten. Van Tilborg hoopt hiermee mensen te helpen die het anders allemaal niet rond krijgen thuis. Informatie: 3499@notredame.nl

Dringend hulp nodig in Maas en Waal? Dan kun je kijken op: www.facebook.com/groups/1307112496345670/

Even geen idee meer wat je moet doen met je kinderen? Vanwege de coronacrisis biedt De Voorleeshoek enkele weken een gratis abonnement aan. Kijk hier: devoorleeshoek.nl/scholendicht

Kim Cornelisse zit thuis met een corona-verdenking van 90 procent, schrijft ze. Maar voor iedereen in en om Wageningen die wil helpen of hulp nodig heeft, heeft ze nog snel een Facebookpagina opgezet en die telt al meer dan 500 leden: Coronahulp Wageningen.

Tweede duur betalen