coronahulp: Weddingplanner Inge regelt normaal bruiloften in Italië, kookhulp aangeboden en ‘bel eens iemand’

De Gelderlander helptNIJMEGEN - Verzin een droombruiloft in Italië en Inge Peters Rit regelt hem voor je. Maar afgelopen weken puzzelde de Nijmeegse weddingplanner van Trouwen Italië vooral op een plan B. En een plan C.

Eerst was ze een ‘gewone’ weddingplanner. Met hart en ziel, maar negen jaar geleden maakte Peters Rit met collega's een studiereisje voor weddingplanners naar Italië. Om er iets van op te steken, maar eerlijk is eerlijk: ze gingen vooral voor de gezelligheid.



Onderweg in Italië zag de Nijmeegse wel ineens hoe ze thuis verder zou gaan met haar bedrijf. Nu organiseert ze met Trouwen Italië bruiloften onder de Toscaanse zon of elke andere plek die je kiest, van het noorden tot aan de zool van de laars.

Quote Ik voel me beter als we voor alle bruidspa­ren een plan B bedenken. En een plan C Inge Peters Rit, Weddingplanner van Trouwen Italië

Één grote trouwlocatie

Italië is eigenlijk één grote trouwlocatie. ,,Het gaat daar zo anders dan het heen en weer gejaag dat je hier wel eens ziet.” Schets je droombruiloft en Peters Rit weet welke Italiaanse plek daar bij past.



‘Overmacht’ is bijna een understatement om de situatie te beschrijven waar Peters Rit nu al weken mee te maken heeft. ,,We hebben nog lang de hoop gehad dat het goed zou komen. Je denkt: Oké, hier moeten we even doorheen, maar het komt wel goed. Maar toen bleek natuurlijk dat het allemaal veel langer zou gaan duren.”



Al in een vroeg stadium besloot Peters Rit: ,,Ik voel me beter als we voor alle bruidsparen een plan B bedenken. En een plan C.”

Bellen, bellen, bellen

Daar gaat nu al haar tijd in zitten. Bellen, bellen, bellen. Dat is wat ze doet. Wat de Nijmeegse weddingplanner opvalt, is de medewerking die ze krijgt vanuit Italië. Haar contacten tonen zich positief en ze denken volop met haar mee, bijvoorbeeld over bruiloften verzetten naar een jaar later.

Je zou denken dat ze daar nu wel even iets anders aan hun hoofd hebben, beaamt ze. ,,Maar je hebt allemaal een bedrijf dat door moet na deze crisis.”

Juni is voor Trouwen Italië altijd de drukste maand, vertelt Peters Rit. Er staan zeven bruiloften gepland dan. Verplaatsen naar september is een optie, of naar een jaar later. ,,We zijn daar nu alles voor aan het uitwerken. We laten de bruidsparen zien: zo zou het eventueel ook kunnen. Maar knopen doorhakken, dat doen we pas als we meer zekerheid hebben.”

Volledig scherm Door de coronacrisis is Inge Peters hard getroffen. © Paul Rapp

Het zijn moeilijke weken. ,,We zijn heel blij met de steun van de overheid. En wat me opvalt, is de verbroedering binnen de trouwbranche. We bekijken met zijn allen: hoe kunnen we de bruidsparen zo goed mogelijk helpen.”

hulp gezocht/ hulp geboden

Kookhulp, oppas en boodschappen

Moo van de Wiel uit Nijmegen heeft een auto en kan in de hele stad helpen. Aanmelden: moovandewiel@hotmail.com.



Dorine van Espelo woont in Wolfheze en ze wil graag oudere mensen helpen in de avonduren. Ze heeft een auto, schrijft ze. Informatie: dorinevanespelo@gmail.com.



Alle opdrachten zijn afgezegd, zegt Dolf-Jan Wechgelaer. Hij is kok voor een detacheringsbureau, maar daar heeft hij nu voorlopig geen opdrachten van. Wechgelaer is gewend voor grote groepen te koken en wil dit nu graag vrijwillig doen voor ouderen, of waar zijn keukenhulp dan ook maar gewenst is. In Doetinchem en omgeving. Info: dolf-jan@hotmail.com.



Cees van Bennekom uit Doetinchem biedt zijn diensten aan in de wijk De Huet. Contact via: ceesvanbennekom@gmail.com.



Sasa Bruning uit de Nijmeegse wijk Brakkenstein is gymdocente en student pedagogische wetenschappen. De 25-jarige biedt zich aan als oppas voor kinderen van ouders die moeten doorwerken. Ze kan eventueel ook helpen met schoolwerk (live of via skype) en helpen met de hond uitlaten, van baasjes die niet naar buiten mogen, vindt Bruning ook geen probleem. Mail: sasabruning@gmail.com.

Speurtocht door de Wolfskuil

‘Wijzelf zijn als enige verantwoordelijk voor onze mentale gezondheid’, staat op het briefje dat het startpunt markeert van de speurtocht door de Nijmeegse wijk Wolfskuil. Die is uitgezet door Monique Kers en haar 5-jarige zoon Grover de Hoog. De onderwijsassistente hoopt met dit initiatief op zijn minst een verbroederende glimlachje te ontlokken aan buurtgenoten.



Dat zou bijvoorbeeld moeten lukken met een potje Corona-kegelen, ‘In 3 worpen kunnen wij dit verslaan’. ,,De spelletjes zijn een beetje plagiaat”, bekent ze. ,,Ze komen uit een vakantieboek.”



Kers kocht speciaal voor de speurtocht een lamineerapparaat zodat de opdrachten niet verregenen. Aan het eind ligt een briefje waarop deelnemers een reactie kunnen achterlaten. Daar stond natuurlijk een keer ‘piemel’ op, maar ook vrolijke reacties, aldus Kers, die volgende week een nieuwe tocht uitzet.



Beginpunt: hoek Varenstraat en Nieuwe Nonnendaalseweg en dan volgt -ie de vaste FIT-Beweegroute door de Wolfskuil, aangegeven op de tegels.

Bel eens iemand!

‘Opa Martin’ is gisteren gebeld door de 9-jarige Thijs, schrijft hij. Thijs was klaar met zijn reken- en leesopdracht en toen had de juf gezegd: bel iemand die alleen woont voor een gesprekje.



En zodoende hing Thijs aan de lijn. ‘Wat een lieve juf, een prima school.’ We bellen steeds minder, maar een echte stem aan de lijn kan zo'n verschil maken op weer een dag binnen, wil opa Martin maar zeggen.

Plant zelf een boom