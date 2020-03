Coronahumor: zo houden we elkaar aan het lachen in deze bange dagen

Wat kunnen we ook anders momenteel? We zitten massaal thuis, hebben geen collega's fysiek naast ons zitten met wie we kunnen lachen. De kroeg bezoeken om achter de bar te ouwehoeren met vrienden, gaat momenteel ook niet. In plaats daarvan gebruiken we appgroepen. Meer dan ooit lopen die nu vol grappige foto's, filmpjes en spreuken.



De grappen over wc-papier en hamsteren volgen elkaar in rap tempo op. En wie heeft bijvoorbeeld deze melding nog niet gehad: ⚠ Vanwege het Coronavirus (COVID-19) wordt deze groepsapp tot 6 april gesloten ⚠?