CORONAKAART | 320 besmettingen in Nijmegen, maar er zijn ook lichtpuntjes

ARNHEM - Van een grote toename in het aantal besmettingen is geen sprake meer in deze regio. In sommige gemeenten werden desalniettemin donderdag veel positieve testen gemeld. In Nijmegen ging het om maar liefst 320. Opvallend waren ook de 80 positieve testen in Neder-Betuwe, een gemeente waar het de laatste dagen juist iets beter leek te gaan.