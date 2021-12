CORONAKAART | 79 positieve testen in Wijchen, lichte daling zet door

Hoewel er elke dag in sommige gemeenten nog uitschieters zijn met veel besmettingen (vrijdag vielen de 79 besmettingen in Wijchen op), loopt het totale aantal besmettingen in de regio licht terug. In de afgelopen 24 uur werden er 1922 nieuwe positieve testen gemeld. Dat getal is lager dan het weekgemiddelde van 1977 besmettingen per dag.