CORONAKAART | Aantal coronabesmettingen in Doetinchem bijna verdubbeld, West Betuwe blijft zorgelijk

In Doetinchem is bijna sprake van een verdubbeling van het aantal besmettingen tot 215 in de afgelopen zeven dagen. Dat is omgerekend bijna 4 mensen op duizend inwoners. De week daarvoor ging het nog om 113 gevallen.



In West Maas en Waal en Berkelland ligt dat cijfer per duizend bewoners net iets lager. In totaal raakten in de Achterhoekse gemeente deze week 160 mensen besmet, tegen 97 in de week daarvoor. West Maas en Waal ging van 41 naar 70. In Doesburg nam dat aantal toe van 16 naar 27.