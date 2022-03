CORONAKAART | Aantal coronapatiënten in ziekenhuis weer bijna net zo hoog als bij piek van eind 2021

NIJMEGEN - De verpleegafdelingen waar mensen met een coronabesmettingen worden behandeld, beginnen in deze regio weer flink vol te lopen. Begin deze week liggen er 160 patiënten in zeven ziekenhuizen in Ede, Tiel, Nijmegen, Arnhem, Doetinchem en Boxmeer.

Ter vergelijking: eind november vorig jaar, toen de pandemie een van zijn hevigste momenten beleefde in ons land, lagen er 180 patiënten in de zeven ziekenhuizen. Patiënten die om een andere reden dan corona worden opgenomen maar wel positief testen op het virus, tellen ook mee in beide cijfers.

De stijging gaat snel. Gemiddeld lagen er afgelopen week 145 positief geteste mensen in het ziekenhuis, een week eerder was dat getal 126.

Anders dan in het najaar blijft de piek op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen uit. In de ziekenhuizen lagen gemiddeld 10 patiënten op de ic de afgelopen week, dat is maar iets meer dan vorige week.

Patiënten niet meer verdeeld

Maar druk is het in de ziekenhuizen, stelt een woordvoerder van het Doetinchemse Slingelandziekenhuis. ,,We hebben nu achttien patiënten op de verpleegafdeling, dat is in weken niet zo veel geweest.’’ Probleem is ook dat de coronapatiënten niet meer gelijk over het land verdeeld worden, wat eerder wel het geval was. ,,Dus iedereen die binnen komt, moet je opnemen.’’

Daar komt bij dat er in de ziekenhuizen veel ziekteverzuim is, meer dan tien procent van het personeel is afwezig. ,,Wij hebben honderd verpleegkundigen die nu besmet zijn, dat is veel hoor’’, vertelt de woordvoerder. ,,Er worden heel veel extra diensten gedraaid en daardoor wordt er veel opgevangen, maar sommige specialistische functies zijn niet te vervangen. Dat betekent dat we toch weer patiënten moeten gaan afzeggen.’’

Aantal besmettingen neemt af

In de meeste gemeenten in de regio neemt het aantal mensen dat positief test op het virus wel af. Steeds minder mensen laten zich ook testen. Er kwamen een kwart minder mensen bij de teststraten dan een week eerder.

Opvallend is het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen in Noord- en Oost- Gelderland. Dat neemt daar fors toe. In de eerste week van maart waren er 174 besmettingen, in de afgelopen twee weken waren dat er meer dan het dubbele. In Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden stijgt het aantal besmettingen in de verpleeghuizen minder hard.

