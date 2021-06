CORONAKAART | Al twee weken geen besmettingen in Rozendaal, Neder-Betuwe blijft achter

ROZENDAAL - Voor het eerst in lange tijd zijn er gemeenten waar al twee weken geen enkele coronabesmetting is geregistreerd. Het kleine Rozendaal is samen met Schiermonnikoog zo het lichtend voorbeeld voor de rest van het land. Opnieuw blijft Neder-Betuwe achter.

Op de tweewekelijkse kaart van het RIVM kleurt Neder-Betuwe als een van de weinige gemeenten nog donker. In de gemeente zijn nog regelmatig kleine uitbraken, vooral onder jongeren. Burgemeester Jan Kottelenberg sprak enkele dagen geleden zijn zorgen al uit over de vele besmettingen. ,,Ik gun jullie zó graag een zomer zonder regels op het gebied van corona. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je buiten het bereik van het virus blijft. Wees het virus te slim af! Ga voor je eigen belang: een corona-vrije zomer', schreef hij in een blog.

Minder bereidheid tot vaccinatie

Sommige stromingen binnen het protestants-christelijke geloof - veel aanwezig in Neder-Betuwe- zijn bovendien principieel tegen vaccineren. Dat heeft duidelijk uitwerking op het aantal mensen dat zich daadwerkelijk laat prikken, bleek vorige week. Volgens het OMT varieert de vaccinatiegraad In de orthodox-christelijke gemeenten zoals Neder-Betuwe, Urk en Staphorst bij 65-plussers tussen de 35 en 73 procent. Ook de 73 procent ligt ver onder het gemiddelde in Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer gemeenten niet meer in categorie ernstig

In de kleine gemeente Rozendaal gaat het dus goed qua besmettingen. En dat geldt eigenlijk voor de meeste regio's. Gemeenten als Rhenen, Grave, Culemborg en Renkum vallen al niet meer onder de categorie ‘Ernstig', die het RIVM hanteert. Ook in de steden gaat het een stuk beter. In grote steden Arnhem, Ede en Nijmegen werden op dinsdag in totaal slechts 61 besmettingen geregistreerd. In Doetinchem waren het er slechts 3.

Ziekenhuisbezetting neemt drastisch af

In de ziekenhuizen in de regio gaat het ook een stuk beter. Dat is vooral te merken op de verpleegafdelingen. Lagen er vorige week nog 83 patiënten met het coronavirus in zes samenwerkende ziekenhuizen in Ede, Nijmegen, Arnhem, Tiel en Doetinchem, dinsdag waren het er nog maar 44.



Op de intensive care gaat de daling langzamer, maar toch ook zeker naar beneden. Het is in lijn met het landelijke beeld waar ook een flinke daling in het aantal besmettingen en in het aantal ziekenhuisopnames is te zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.