CORONAKAART | Bedden stromen weer vol met coronapatiënten: Ziekenhuis Rivierenland moet operaties afblazen

Zowel voor de patiënten zelf als voor het personeel waarvan weer meer flexibiliteit en draagkracht wordt gevraagd, luidt de bijbehorende uitleg. Maar volgens haar kan het niet anders. ,,Sinds woensdag is het aantal coronapatiënten explosief toegenomen.” Aan het einde van de dag lagen opeens tien coronapatiënten in het ziekenhuis, terwijl normaal gesproken maar vier bedden vrijgehouden hoeven te worden, klinkt het. Het aantal bedden voor mensen met Covid-19 is daarom opgeschaald naar twaalf. Doorsturen naar andere ziekenhuizen in de regio wordt steeds lastiger, ook daar nemen de aantallen coronapatiënten toe. ,,De situatie is nog beheersbaar, we hebben nog geen operaties hoeven cancelen. Maar over een paar dagen kan dat er heel anders uitzien”, zegt een woordvoerder van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Ook in het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate wordt de situatie steeds nijpender. ,,Als de groei zo doorgaat, staan we aan de vooravond van het afschalen van andere zorg.”

Veel patiënten uit Rivierengebied

Uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat in de laatste 24 uur relatief veel ziekenhuisopnames in de regio zijn gemeld in het Rivierengebied. In het gehele verspreidingsgebied van De Gelderlander ging het om 26 mensen, van wie drie uit Neder-Betuwe, drie uit West Betuwe en twee uit Overbetuwe.



De anderen zijn inwoners van Arnhem (2), Boxmeer (2), Gennep (2), Lingewaard (2), Rheden (2), Zevenaar (2), Ede, Mill en Sint Hubert, Oost Gelre, Renkum, Rhenen en Veenendaal. Verder vielen in het voorbije etmaal vier regionale sterfgevallen te noteren in respectievelijk Duiven, Neder-Betuwe, Oost Gelre en Utrechtse Heuvelrug.



Als het over het aantal bewezen besmettingen in de laatste zeven dagen gaat, vallen vooral Ede (501), Veenendaal (325), Gennep (232) en Neder-Betuwe (296) in negatieve zin op. Ook Arnhem (354) en Nijmegen (375) kleuren steeds roder. In de Gelderse hoofdstad lag de hoeveelheid positief getesten in de laatste zeven dagen een week eerder nog op 248, in Nijmegen op 230.