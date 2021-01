CORONAKAART | Besmettingen in grote steden loopt terug, meer patiënten in het ziekenhuis

Het aantal nieuwe besmettingen is zondag behoorlijk teruggelopen. Ook in onze regio verloor het coronavirus terrein. In de grote steden Nijmegen, Arnhem en Ede liep het aantal besmettingen hard terug.

In het afgelopen etmaal kregen 28 Nijmegenaren corona. Een dag eerder waren dit er nog 40. In Arnhem liep het aantal positieve besmettingen terug van 38 naar 21 en in Ede van 48 naar 32. Alleen in Oude IJsselstreek was echt sprake van een stijging. Daar werden 33 positieve gevallen bijgeschreven.

Het RIVM meldt 4924 nieuwe coronagevallen over het afgelopen etmaal. Dat is een daling ten opzichte van een dag eerder toen er bijna 5500 nieuwe gevallen bijkwamen. Ook ten opzichte van vorige week zondag is het een daling. .

Gemeten over de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld per dag 5241 besmettingen geconstateerd. Gisteren ging die lijn voor het eerst niet omlaag maar vandaag zet de daling dus wel weer door.

Stijging van coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in de ziekenhuizen, is het afgelopen etmaal gestegen. In totaal zijn nu 2343 patiënten met corona opgenomen, 41 meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen coronapatiënten met zijn er 676 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, zeven meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 34 toe tot 1667.

Vier Nederlandse coronapatiënten liggen op de intensive care in Duitsland, hetzelfde aantal als zaterdag.

Het gemiddeld aantal opnames is de afgelopen week vrij stabiel geweest. Daarom verwacht het LCPS dat de dalende trend in bezetting langzaam doorzet. Toch wordt ook rekening gehouden met een stijging, omdat de Britse variant van het coronavirus veel besmettelijker is dan de huidige variant, waardoor het aantal besmettingen en de instroom in de ziekenhuizen snel kan toenemen.