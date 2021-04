CORONAKAART | Besmettingen lopen op in Arnhem, net als landelijk weekgemiddelde

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die De Gelderlanders dagelijks in kaart brengt.



Ook Nijmegen kende van vrijdag op zaterdag met 126 besmettingen een hoog dagcijfer. Vergeleken met een week terug is in de Waalstad nog wel een licht dalende lijn zichtbaar.



Hoewel Oude IJsselstreek met 185 besmettingen in de laatste zeven dagen nog altijd over rode cijfers beschikt, lijkt het algehele beeld in de Achterhoek gunstiger dan pakweg een paar dagen terug. Ondanks rode dagkoersen staat Oost Gelre niet meer in de top tien van Nederland met de snelst oplopende besmettingscijfers en zit Aalten op weekbasis onder de rode piek van twee weken geleden.



In Renkum is de situatie met 98 besmettingen in de laatste week naar verhouding zorgwekkender.