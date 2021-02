CORONAKAART | Besmettingscijfers lopen in week tijd rap op in Montferland, Grave en Rhenen

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die deze website dagelijks in kaart brengt. De stijging in Grave zou verklaard kunnen worden door een corona-uitbraak in het plaatselijke asielzoekerscentrum (azc). Deze week zijn daar 15 nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd. De besmette bewoners zitten in quarantaine in aparte ruimtes op het terrein van het azc.

Ook flinke toename in Rhenen en Neder-Betuwe

Ook in gemeenten als Rhenen (van 22 naar 53) en Neder-Betuwe (van 36 naar 66) is het aantal besmettingen in een week tijd flink opgelopen. Landelijk nam die hoeveelheid afgelopen week met 8 procent toe. In bijvoorbeeld Cuijk, Rheden en Lingewaard is de dalende lijn nog altijd wel duidelijk zichtbaar.



Premier Mark Rutte liet eerder al doorschemeren dat hij ‘weinig optimistisch’ is over versoepeling van de coconmaatregelen na 2 maart. Dat is de dag waarop de huidige lockdown afloopt. Wat er precies wel en niet mogelijk is, moet in de komende dagen bekend worden. Dinsdagavond geeft het kabinet weer een persconferentie.