CORONAKAART | Bizar hoog besmettingsaantal in Nijmegen; oorzaak is totaal onduidelijk

CORONAKAARTNIJMEGEN - Het aantal nieuwe besmettingen in Nijmegen is vandaag bizar hoog. Nijmegen turfde volgens het RIVM in één dag 296 infecties met corona: dat is bijna dubbel zo veel als de hoogste piek ooit en op 6 na net zo veel als het dubbel zo grote Utrecht.

In Ede kwam de teller uit op 182, óók een bijzonder hoog aantal, hoewel het virus in die gemeente al wel langer hoge besmettingscijfers geeft. De hoge aantallen zijn voor een deel te wijten aan een storing dit weekeinde bij het RIVM. Daardoor werden voor vandaag 19.274 nieuwe besmettingen vastgesteld, 7.250 meer dan gisteren.

Maar desondanks zijn de cijfers in Nijmegen echt enorm hoog: zondag had Nijmegen er nog ‘maar’ 79. Ter vergelijking: Arnhem kwam vandaag uit op 120 nieuwe besmettingen (was gisteren 89).

Geen verklaring voor gigantische toename

De GGD Gelderland-Zuid, waar Nijmegen onder valt, heeft niet direct een verklaring voor de gigantische toename in Nijmegen. Het is in elk geval niet zo dat de testcapaciteit, die in bijna het hele land overbelast is, er enorm is uitgebreid.

Of er mogelijk een mogelijk grote besmettingshaard is, weet de GGD niet. Er wordt eigenlijk geen bron- en contactonderzoek meer gedaan, omdat dat met de hoge besmettingsaantallen niet meer behapbaar is. Mensen die besmet zijn moeten zelf hun contacten informeren.

Bijna meest besmette gemeente van het land

In de regio is gemeente Neder-Betuwe langzamerhand richting de status van meeste besmette gemeente van Nederland aan het gaan. Met vandaag weer honderd nieuwe besmettingen erbij zijn in de afgelopen zeven dagen bijna twee op de honderd mensen besmet geraakt, vergelijkbaar met Urk waar er nog niet iets meer mensen geïnfecteerd zijn.

Veenendaal, Doetinchem, Sint Anthonis en Rhenen horen ook bij de 20 meest besmette gemeenten van Nederland. Rhenen, Wijchen, Renkum en Rozendaal daarentegen behoren tot de twintig gemeenten met omgerekend naar inwoneraantal de minste besmettingen.

Vier ziekenhuisopnames in Cuijk

In het gebied waar de Gelderlander verschijnt, waren in Cuijk vandaag de meeste ziekenhuisopnames te betreuren: vier. Ook inwoners van Gennep, Veenendaal, Wageningen, West Betuwe en Ede werden opgenomen.