CORONAKAART | Cijfers blijven oplopen, maar in gemeenten als Neder-Betuwe lijkt de piek bereikt

In die gemeenten waren de afgelopen weken relatief veel meer besmettingen dan elders in het gebied. Waar in andere gemeenten het aantal besmettingen nu hard groeit, is dit in deze gemeenten echter niet meer zo. In Veenendaal was nog een kleine toename te zien in de afgelopen zeven dagen, in de andere vier gemeenten daalt het aantal besmettingen per week. Nog altijd is het aantal besmettingen in die gemeenten wel aan de hoge kant.



In buurgemeente Ede is nog altijd wel een toename te zien. In die gemeente raakte de afgelopen week één op de honderd inwoners besmet met het virus.