CORONAKAART | Coronacijfers dalen nog amper in regio, verbetering in de ziekenhuizen

ARNHEM - Van een daling in het aantal besmettingen is in deze regio nog amper sprake. In de afgelopen week werden bijna 1300 besmettingen vastgesteld. Vorige week waren dat er 1375. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM.

Daarmee komt er een einde aan de flinke daling in de cijfers.

Ook het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames dat afgelopen week in deze regio is gemeld, daalt amper. Zo waren er afgelopen week drie overlijdens in een Nijmeegs zorgcentrum. Vrijwel dagelijks zijn er nieuwe opnames in ziekenhuizen. Vaak gaat dat om mensen die niet, of niet volledig zijn gevaccineerd.

In alle leeftijdsgroepen een lichte afname in het aantal besmettingen

Van grote besmettingshaarden is in de regio geen sprake. Volgens het regionale netwerk acute zorg is ook in alle leeftijdsgroepen hetzelfde beeld te zien: overal een hele lichte daling.

Landelijk daalde het aantal besmettingen nog iets harder dan in deze regio, met 8 procent. In totaal zijn er afgelopen week in Nederland 16.564 positieve tests afgenomen. Steeds minder mensen laten zich testen, afgelopen week zo'n 100.000. Van hen test wél een steeds groter percentage positief. De afgelopen week steeg dat percentage naar 15 procent.

Dankzij twee besmettingen op slechts 1600 inwoners, kleurt alleen Rozendaal vandaag rood op de coronakaart.

Goed nieuws uit ziekenhuizen in regio

De daling van het aantal besmettingen in de afgelopen weken, zorgt ervoor dat de druk op de ziekenhuizen in de regio weer iets afneemt. Daar werd het de afgelopen weken steeds iets drukker. Die stijging is voorbij.

In zes ziekenhuizen in Ede, Tiel, Arnhem, Nijmegen en Doetinchem lagen afgelopen week net zoveel mensen op de verpleegafdelingen als in de week daarvoor. Op de intensive care-afdelingen voor patiënten die echt zware zorg nodig hebben lagen de afgelopen week gemiddeld 14 patiënten. Een week geleden waren dat er nog gemiddeld 17.