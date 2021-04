CORONAKAART | Drie Gelderse gemeenten kleuren rood, meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die De Gelderlander dagelijks in kaart brengt.



Waar Renkum zeven dagen terug op weekbasis 61 besmettingen telde, zijn dat er inmiddels 100. Beuningen is van 56 naar 86 positieve coronatest gegaan in een week tijd én Overbetuwe zelfs van 94 naar 186. Oude IJsselstreek en Nijmegen kennen al langer roodkleurige getallen.



Over het geheel gezien lopen de coronacijfers ten opzichte van vorige week nog altijd terug, maar die daling is met een percentage van 98 procent wel minder sterk geworden. Voor heel Nederland meldt het RIVM vandaag 8288 nieuwe coronagevallen over het afgelopen etmaal. Dat is fors meer dan het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 6964 ligt.