CORONAKAART | Druk op ziekenhuizen regio neemt af, wel meer besmettingen dan dag eerder

Vrijspraak boer Thijs Wieggers voor bedreigen motoragent die hem onder schot hield

14:21 MARIËNVELDE/ DORDRECHT - Boer Thijs Wieggers uit Mariënvelde is vrijgesproken van het bedreigen van een motoragent tijdens een boerenprotest in Bleiswijk, vorig jaar zomer. Volgens de rechtbank is er te veel twijfel ‘of de verdachte in de richting van de aangever (de agent, red.) is gereden’ en kan daarom niets anders dan vrijspraak volgen.