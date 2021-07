Coronakaart | Explosie van nieuwe besmettingen in Nijmegen, ziekenhuiscijfers nog gunstig

check hier jouw regioDe GGD in Nijmegen waarschuwde er zaterdagmiddag al voor: in het uitgaansleven in die stad heeft het coronavirus afgelopen dagen van stapper op stapper kunnen springen. Zeker veertig besmettingen doken in het begin van het weekend al op, die te linken zijn aan de horeca.

Deze zondag is die explosie van besmettingen ook duidelijk zichtbaar in de coronacijfers die het RIVM dagelijks publiceert: telde de studentenstad aan de Waal zaterdag 78 nieuwe besmettingen, afgelopen 24 uur werden er 130 inwoners van Nijmegen positief getest. Ter vergelijking: nog maar vijf dagen geleden zat Nijmegen op een gemiddelde van 25 nieuwe gevallen per dag. Er is één inwoner van Nijmegen afgelopen 24 uur opgenomen als coronapatiënt.

Geen sterfgevallen

Ook in verschillende gemeenten in Maas en Waal lijkt het coronavirus nog bovengemiddeld rond te waren. Druten springt er al een aantal dagen uit met telkens 12 á 13 nieuwe besmettingen per dag. Wat daar precies de oorzaak van is, is nog onduidelijk. Ook Beuningen (15 nieuwe besmettingen in een dag tijd) laten een flinke toename zien ten opzichte van afgelopen dagen.

Op onderstaande kaart staat het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners van die dag. Die maatstaf wordt gebruikt om grote gemeenten met veel inwoners en kleinere gemeenten eerlijker te kunnen vergelijken. Klik op je eigen gemeente om te weten te komen hoeveel besmettingen er verhoudingsgewijs bij zijn gekomen.

Gisteren meldde deze site al dat de Achterhoek ook opvallend rood kleurt. Die pieken lijken allemaal terug te voeren op besmettingshaarden die zijn ontstaan in plaatselijke clusb en discotheken. Oost Gelre, waar afgelopen dagen tientallen nieuwe besmettingen geteld werden, zag deze zondag voor het eerst een daling. Er kwamen bij het RIVM 13 nieuwe positivieve coronatests bij inwoners uit die gemeente binnen.

Steden als Ede (plus 58 besmettingen in een dag tijd), Arnhem (42 nieuwe gevallen erbij) en Wageningen (22 nieuwe gevallen) blijven plekken waar zichtbaar is dat het virus nog altijd flink kan rondwaren. die ziekenhuiscijfers en overlijdenscijfers blijven tot nu toe gunstig. Er zijn geen sterfgevallen te betreuren, en behalve één patiënt uit Nijmegen ook geen nieuwe ziekenhuisopnames.