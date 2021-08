CORONAKAART| Flink minder besmettingen in de regio, wél meer patiënten op de ic

check jouw gemeenteNIJMEGEN - Het aantal personen dat afgelopen week positief is getest op het coronavirus is flink gedaald ten opzichte van een week eerder. Het RIVM noteerde in de regio zo'n dertig procent minder besmettingen. In de regionale ziekenhuizen is een groei te zien.

Dat is vooral te merken in kleinere gemeenten. Zo werd er in Mook en Middelaar de hele week maar één iemand positief getest. In Rozendaal en Renswoude is er al ruim een week niemand meer positief op het virus getest. In gemeenten als Rhenen, Sint-Anthonis en Gennep zijn er niet meer dan tien mensen positief getest.

Ook geen dagelijkse uitschieters.

Grote brandhaarden zijn er op dit moment nergens in het gebied. In de grote steden gaat het ook maximaal over enkele tientallen per dag. Zo kwamen er in Nijmegen dinsdag 23 positieve testen bij, in Arnhem 24.

Huisartsen in de regio melden ook steeds minder bezoeken van mensen die klachten hebben door het coronavirus.

Percentage positieve testen steeg

Landelijk blijft het aantal besmettingen ook dalen. Wel gaat de daling steeds langzamer na de besmettingspiek van half juli. Het percentage positieve testen lag deze week ook iets hoger dan in de voorgaande week.

Meer mensen op de ic's van ziekenhuizen in de regio

Het dalende aantal besmettingen is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen in de regio. Uit de wekelijkse rapportage van zes ziekenhuizen in Ede, Tiel, Nijmegen, Arnhem en Doetinchem blijkt dat het aantal mensen dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis ligt, gelijk is gebleven ten opzichte van de week eerder. Gemiddeld lagen er in de afgelopen week 24 patiënten in de zes ziekenhuizen.

Op de intensive care (ic) steeg het aantal patiënten. In de afgelopen zeven dagen lagen er op de verschillende ic-afdelingen 16 mensen die positief getest zijn op corona. In de voorgaande week waren dat er nog gemiddeld 12.

Vergeleken met de pieken van dit voorjaar en deze winter, zijn die getallen nog wel heel laag. Half mei lagen er ruim 140 mensen op een ic in de zes ziekenhuizen.