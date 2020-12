CORONAKAART | Fors meer nieuwe besmettingen in regio, Ede aan kop; óók het aantal ziekenhuisopnames gaat omhoog

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM over het afgelopen etmaal. Zes extra inwoners van deze regio zijn overleden aan corona. Twee van hen woonden in Arnhem, de anderen kwamen uit Overbetuwe, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijchen. Negen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie de meesten uit de Betuwe komen.

Ede wederom aan kop

Ede staat met 123 nieuwe besmettingen wederom aan kop als het gaat om het meeste aantal nieuwe gemelde besmettingen. Nijmegen komt daar achteraan met 117 nieuwe besmettingen, Arnhem 76 en Veenendaal 54. Ook in Wijchen gaat het hard, met 35 gemelde besmettingen in één dag.



In Westervoort zijn maar 2 mensen positief getest, waar dat er voorheen op dagelijkse basis veel meer waren.



In een week tijd zijn er in dit gebied nu 7290 nieuwe coronabesmettingen. Rond de kerst zakte het aantal besmettingen iets in. Dit komt vermoedelijk omdat zich rond de kerstdagen flink minder mensen lieten testen. In totaal werden er in de kerstweek in Nederland ruim 438.000 testen afgenomen, een daling van 14 procent.