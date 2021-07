Coronakaart | Het regent besmettingen in de studentensteden, Achterhoek kruipt naar niveau ‘zeer ernstig’

Zij zitten echter (nog) niet op het niveau ‘zeer ernstig'. Dat laatste geldt, afgaand op de norm die de overheid zelf voor het aanduiden van risiconiveaus gebruikt, inmiddels wel voor de Achterhoekse gemeente Oost Gelre. Die kwam eerder deze week in het nieuws vanwege een explosie aan besmettingen die terug te voeren is op het plaatselijke uitgaansleven.

Zo telde Oost Gelre in een week tijd 338 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Het niveau ‘zeer ernstig’ geldt formeel voor gebieden die meer dan 250 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners tellen, opgeteld in een week tijd.

Delta-variant houdt huis

De gemeenten Aalten en Oude Ijsselstreek zitten respectievelijk 210 en 241 nieuwe besmettingen per 100.00 inwoners in een week tijd ook op het niveau ‘ernstig’. Doetinchem doet het beter, hoewel de besmettingsaantallen daar ook weer in een aantal dagen verdubbeld zijn. Gisteren stond de teller op 21 nieuwe gevallen.

Op onderstaande kaart staat het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners van die dag. Die maatstaf wordt gebruikt om grote gemeenten met veel inwoners en kleinere gemeenten eerlijker te kunnen vergelijken. Klik op je eigen gemeente om te weten te komen hoeveel besmettingen er verhoudingsgewijs bij zijn gekomen.

Nijmegen ziet ook al een aantal dagen flinke stijgingen van het aantal besmettingen, waarschijnlijk veroorzaakt door de veel besmettlijkere Delta-variant van het virus die nu onder jongeren in steden rondwaart en in Nijmegen ook al enige tijd dominant is. Waar de Waalstad vorig weekend nog gemiddeld tien nieuwe besmettingen per dag telde, raakten afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag respectievelijk 62, 81 en 78 Nijmeegse jongeren besmet. De GGD waarschuwde zaterdagmiddag al dat zeker 40 nieuwe besmettingen aan het uitgaansleven te linken zijn.

Ook in Wageningen en Arnhem stijgt het aantal positieve tests gestaag. Arnhem telde afgelopen zaterdag 40 nieuwe besmettingen. Een dag eerder waren dat er 53. Wageningen telde vrijdag 13 nieuwe positieve coronatests. Vandaag, zaterdag, zijn dat er 23.

Slechts één ziekenhuisopname, geen sterfgevallen

In kleinere plaatsen gaat het tot nu toe relatief goed. Er zijn zelfs gemeenten met nog steeds 0 nieuwe besmettingen, zoals Mill en Sint Hubert en Mook en Middelaar. Druten springt er wel in negatieve zin uit. Die gemeente kleur - net als tijdens eerdere coronagolven - steeds roder op de kaart. Druten telde in een week tijd 222 nieuwe besmettingen en schrukt tegen het niveau ‘zeer ernstig aan’ naar de maatstaven van de overheid. Ook Culemborg telt relatief veel nieuwe besmettingen Vrijdag 18 gevallen, zaterdag 8 nieuwe besmettingen.

Alleen een inwoner van West Maas en Waal werd afgelopen dagen in het ziekenhuis opgenomen. Geen enkele coronapatiënt uit onze regio is afgelopen dagen overleden.