Coronakaart: hoeveel nieuwe besmettingen waren er de afgelopen twee weken in jouw gemeente?

Autover­keer kan in oktober weer tussen de bogen van de Waalbrug door

12:16 NIJMEGEN - Automobilisten en motorrijders kunnen vanaf oktober weer gewoon over de Waalbrug, dus over twee rijbanen de stad in en uit. De renovatie van de brug verloopt volgens schema, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Een monsterklus die straks in totaal ruim anderhalf jaar heeft geduurd.