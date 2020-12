CORONAKAART | In Arnhem en Nijmegen halveert aantal besmettingen, waar ze landelijk juist stijgen

In Doetinchem werden het afgelopen etmaal bij 11 inwoners positief getest op corona, in Arnhem ging dat aantal van 130 naar 66, in Nijmegen van 86 naar 46.

Ook bij enkele plattelandsgemeenten in het verspreidingsgebied van De Gelderlander, waar gisteren nog hogere cijfers werden genoteerd, daalde de aantal fors. in de gemeente Neder-Betuwe kwamen er 9 nieuwe coronapatiënten bij, dat was gisteren nog 22. In Overbetuwe ging het aantal nieuwe positieve gevallen van 24 naar 13 in Lingewaard van 46 naar 21.