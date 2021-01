CORONAKAART | In paar gemeenten gaat het dramatisch slecht, besmettingscijfers dalen wel licht

Maar ook in Mook en Middelaar, Neder-Betuwe en Berkelland is er nog sprake van oplopende infectiecijfers. Terwijl het landelijk beeld positiever is: vandaag werden er 7.142 nieuwe besmettingen gemeld door het RIVM, zo'n vijfhonderd minder dan het gemiddeld van de afgelopen zeven dagen.



In verschillende gemeenten in onze regio dalen de besmettingscijfers spectaculair, met vele tientallen procenten, vergeleken met een week eerder. In gemeenten als Doesburg, Druten en Westervoort is er zelfs sprake van een halvering van het aantal nieuwe infecties.