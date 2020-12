CORONAKAART | Laagste besmettingscijfers in week tijd in regio, wél acht sterfgevallen: kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

check jouw gemeenteARNHEM/NIJMEGEN - Het aantal coronabesmettingen over de afgelopen 24 uur is in de regio flink gedaald. Er werden 346 besmettingen gemeld. Het laagste aantal in een week tijd. Landelijk is er juist sprake van een stijging. Over heel Nederland werden 4942 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

De dagelijkse cijfers blijven vooral hoog in West Betuwe. In die gemeente werden 18 nieuwe positieve testen gemeld in de afgelopen 24 uur. Dat zijn er wél minder dan gisteren. Toen waren het er 26.

In de regio werden nog twee personen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om inwoners van Tiel en Winterswijk. Maar liefst acht overlijdens werden er in de afgelopen 24 uur aan het RIVM gerapporteerd.

Het gaat om drie inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en inwoners van West Betuwe, Veenendaal, Lingewaard, Boxmeer en Arnhem.

Welkome opsteker

Dat de dagcijfers lager zijn dan dinsdag is een welkome opsteker. Uit de weekcijfers, die een duidelijker beeld geven dan de dagelijkse cijfers, bleek dinsdag dat afgelopen week het aantal besmettingen 8 procent hoger was dan in de week daarvoor. In West Betuwe was zelfs sprake van een toename van ruim 50 procent.

In sommige gemeenten kwam er in de afgelopen 24 uur geen enkele besmetting bij. Dat was het geval in Druten, West Maas en Waal en Rozendaal.

