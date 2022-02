CORONAKAART | Minder dan tien patiënten met coronavirus op ic in regio, laagste aantal in vijf maanden

Check jouw gemeenteNIJMEGEN - Meerdere versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 24 januari lijken geen enkele impact te hebben op de bezetting op de intensive cares in de regio. In zeven ziekenhuizen lagen de afgelopen week gemiddeld ‘slechts’ tien patiënten. In het Nijmeegse Radboudumc werden dinsdag 0 coronapatiënten op de ic gemeld.

Vorige week lagen er nog gemiddeld 14 patiënten op de ic’s van ziekenhuizen in Ede, Tiel, Doetinchem, Arnhem, Nijmegen en Boxmeer. Dat is verder gedaald naar het laagste getal in vijf maanden: dinsdag werden er acht ic-patiënten gemeld vanuit de zeven ziekenhuizen.



Begin oktober dook het regionale cijfer ook even onder de tien patiënten, waarna er direct een flinke groei was, tot een piek van 55 ernstig zieke patiënten half december. Die stijging wordt nu niet meer verwacht.

Groot ziekenhuis zonder coronapatiënten op de ic

Op de ic van het Radboudumc in Nijmegen, dat dagelijks de cijfers bijhoudt, werd dinsdag voor het eerst in een paar maanden geen enkele patiënt meer behandeld. Wel liggen er 25 mensen met het coronavirus op de verpleegafdeling.

Maar ook op de verpleegafdelingen zijn de cijfers niet langer alarmerend. Gemiddeld lagen er in de afgelopen week dagelijks 113 patiënten die positief getest waren op het coronavirus in de zeven ziekenhuizen. Een week eerder was dat gemiddelde 109. De Acute Zorgregio Oost ziet dat als een stabilisatie.

Besmettingen dalen ook

Er is meer gunstig nieuws. Hoewel het coronavirus nog altijd moeiteloos rond gaat in de samenleving, zijn de extreme cijfers van de voorbijgaande weken wel achter de rug. Opvallend is dat in deze regio vooral de gemeenten die behoren tot de Biblebelt, zoals Ede en Neder-Betuwe, steeds beter scoren. Ten opzichte van de afgelopen twee weken, dalen de cijfers echter in elke gemeente in de regio.



Het aantal mensen dat zich laat testen, neemt ook sterk af. In deze regio waren dat er vorige week nog 120.000. Deze week bleven er nog 80.000 over. Van de mensen die zich laten testen, blijkt een zelfde percentage positief: ongeveer 60 procent.

