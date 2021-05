CORONAKAART | Neder-Betuwe zorgenkindje terwijl virus elders steeds verder uitdooft

Dook het aantal besmettingen zaterdag in deze regio nog onder de 400, zondag waren het er weer 453. Dat is nog altijd wel minder dan het gemiddelde van deze week, dat net boven de 500 ligt.

Gisteren werden er 14 besmettingen gemeld in Neder-Betuwe, afgezet tegen het aantal inwoners zijn dat er altijd nog veel meer dan elders. In de veel grotere gemeente Nijmegen werden gisteren maar 32 besmettingen gemeld. Zeer goed gaat het ook in Oost Gelre, waar zondag slechts twee besmettingen werden gemeld.

Drie dagen op rij geen sterfgeval gemeld in de regio

Dat de druk op de ziekenhuizen landelijk afneemt, is ook in deze regio goed te merken. Zondag werden er twee mensen opgenomen in het ziekenhuis, het gaat om twee inwoners van Nijmegen. Dat het virus steeds meer uitdooft is ook te merken in de sterftecijfers. Voor de derde dag op rij werd er geen enkel sterfgeval vanwege het coronavirus uit deze regio doorgegeven aan het RIVM.