CORONAKAART | Niemand in de regio overleden aan corona, Nijmegen heeft opnieuw hoogste aantal besmettingen

Voss en De Jong zitten weer op één lijn over publiek in stadions

13:48 Voorafgaand aan de Fieldlab-wedstrijd in Nijmegen tussen NEC en De Graafschap hebben arts-microbioloog Andreas Voss en secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB een gesprek gehad. Ze spraken in stadion De Goffert de onvrede uit die bij de voetbalbond was ontstaan na uitspraken van Voss, die vrijdag zei dat hij pas volgend jaar weer volle voetbalstadions verwacht.