CORONAKAART | Nijmegen evenaart recordaantal van 172 besmettingen op één dag

Bij die eerste vijftig staan ook gemeenten als Oost Gelre, Renswoude, Wageningen en Druten. De ranglijst wordt aangevoerd door Groningen, met in zeven dagen tijd meer dan 1200 besmettingen per 100.000 inwoners. De genoemde gemeenten uit onze regio schommelen tussen de 350 en 400, maar met de aantallen die Nijmegen vandaag haalt kan dat in die gemeente razendsnel oplopen.

In het hele land waren er voor de derde dag op rij minder besmettingen: de afgelopen 24 uur werden er 7.821 geteld, in het weekend waren er nog meer dan 10.000. Met name in studentensteden zijn veel besmettingen, zoals Utrecht, Groningen en Amsterdam. In een stad als Arnhem, waar ook veel studenten wonen, valt de schade tot nu toe mee: er werden vandaag 62 besmettingen gemeld. Het hoogste aantal dat in die stad ooit werd gevonden was 138, eind december vorig jaar.