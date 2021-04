CORONAKAART | Nijmegen kleurt verder rood, Tiel en Westervoort gaan de goede kant op

Coronavirus LIVE | 7682 nieuwe coronage­val­len, aantal patiënten in ziekenhui­zen gestegen

16:18 De oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema aan het kabinet om de terrassen weer te openen, krijgt bijval van ambtsgenoten in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook het Veiligheidsberaad is voorstander van ‘stapje voor stapje versoepelen’. In het afgelopen etmaal zijn 7682 nieuwe coronagevallen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat is meer dan het weekgemiddelde. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen nam in de afgelopen 24 uur toe. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.