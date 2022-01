CORONAKAART | Omikron kleurt regio verder rood, weer record in Arnhem; in ziekenhuis blijft drukte nog uit

Opvallend op woensdag waren de elf besmettingen in West Betuwe en de 107 besmettingen in Doetinchem. Afgezet tegen het aantal inwoners waren de meeste positieve testen in Culemborg (68 in totaal).

Dertien nieuwe ziekenhuisopnames gemeld

Woensdag werden er dertien nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het gaat daarbij maar liefst om acht inwoners van Arnhem. Of deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn opgenomen, of dat dit een papieren correctie van eerdere opnames is, is niet bekend. In de verschillende ziekenhuizen is er van een stijgende lijn aan opnames in ieder geval nog weinig te zien.