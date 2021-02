CORONAKAART | Opvallend: grote gemeenten in regio kleuren steeds ‘roder’, maar dat geldt niet voor Ede

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die deze website dagelijks in kaart brengt. Dat het aantal gemelde besmettingen per week in Ede daalt, wil overigens niet zeggen dat de situatie daar inmiddels helemaal oké is. Net als in buurgemeenten in De Vallei lag het aantal positieve tests er verhoudingsgewijs lange tijd hoger dan op andere plekken in de regio. De GGD in Gelderland-Midden benoemde daar verschillende oorzaken voor die met elkaar zouden samenhangen . Zo kennen gemeenten als Ede relatief veel grote gezinnen, gaan er naar verhouding veel inwoners naar de kerk en zijn er jongerenketen waar niet altijd goed zicht op is.

Eén bewezen sterfgeval in West Betuwe

In het nabijgelegen Veenendaal loopt het aantal besmettingen sinds kort weer op. Drie weken terug vielen daar in zeven dagen tijd 68 besmettingen te noteren. Inmiddels zijn dat er 169. In Arnhem en Nijmegen gaat het om minder grote verschillen, maar ook daar is sprake van een wekelijkse toename.



Als het over de dagelijkse hoeveelheid besmettingen in heel Nederland gaat, werd in het afgelopen etmaal wederom een aantal gemeld dat boven het landelijke weekgemiddelde (4605) ligt. Alles samen werden in de laatste 24 uur 4729 positieve test doorgegeven.



Nieuwe ziekenhuisopnames in de regio waren er ten opzichte van zaterdag in Cuijk en Veenendaal (2). In de laatste 24 uur viel één bewezen coronadode te betreuren in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Het gaat om een inwoners van West Betuwe.