CORONAKAART | Opvallende toename besmettingen in onder meer Berg en Dal en Arnhem, lichte stijging ziekenhuisopnames

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM.



De piek in Berg en Dal kan deels worden verklaard door twintig besmettingen die samenhangen met een afscheidsconcert in dorpshuis De Sprong in Ooij. En supporters van De Treffers die het virus opliepen toen zij onlangs samen met de bus naar een uitwedstrijd van de Groesbeekse voetbalclub gingen.



De gemeente in de regio die over een langere periode de hoogste cijfers kent, is Ede. Daar vielen in de laatste zeven dagen 560 vastgestelde besmettingen te noteren, waarvan liefst 112 in de laatste 24 uur. Ook Veenendaal (348), Neder-Betuwe (288) en Gennep (234) en Boxmeer (220) kampten afgelopen week naar verhouding met flink hoge getallen.



Landelijk loopt het gemiddelde over zeven dagen sowieso verder op. In de voorbije zeven dagen zijn gemiddeld ruim 6821 besmettingen vastgesteld. Vrijdag lag het weekgemiddelde nog op 6488 per dag.