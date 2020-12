CORONAKAART | Recordaantal besmettingen in Ede en Arnhem: kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

EDE/ARNHEM - Van een een daling in het aantal besmettingen die landelijk wel zichtbaar is, is in Ede en Arnhem niets te merken. Beide gemeenten noteerden op deze zondag het hoogste aantal besmettingen ooit. Ziekenhuizen zien aan het einde van het kerstweekend de druk weer toenemen.

Aan het RIVM werden zondag 136 bevestigde besmettingen van personen in Arnhem doorgegeven. In Ede waren het er maar liefst 178. Al ruim tien dagen komen er dagelijks meer dan honderd besmettingen bij in Ede. In die stad is onder meer een uitbraak in een zorgcentrum voor oudere doven.

In de Achterhoek gaat het juist iets beter. Vanuit Doetinchem werden slechts tien besmettingen gemeld, een kwart van het aantal een dag eerder. Landelijk was er sprake van een daling in het aantal besmettingen, naar 9107 meldingen. In de regio kwam de dalende lijn tot een halt, mede door de explosieve stijging in Ede en Arnhem. Er kwamen 1185 positieve testen bij, bijna tweehonderd meer dan zaterdag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Drie Nijmegenaren overleden

Aan het RIVM werden zondag 5 overlijdens gemeld van mensen die positief waren getest op het coronavirus. Het gaat om inwoners van de gemeenten Veenendaal en Berkelland en maar liefst drie inwoners van Nijmegen.

Ziekenhuizen zien aan einde van kerstweekend druk toenemen

In de afgelopen 24 uur werden acht ziekenhuisopnames in de regio gemeld. Dat zijn er alweer meer dan op eerste kerstdag (6) en op tweede kerstdag (4). Dat beeld wordt herkend in ziekenhuis Gelderse Vallei, zo meldt een woordvoerder. ,,Vlak voor kerst was het heel erg druk. Toen moesten nog veel patiënten worden overgeplaatst. De aanloop van nieuwe patiënten met kerst is tot op heden goed te doen geweest, maar we weten niet of mensen vanwege de kerst hun gang naar het ziekenhuis hebben uitgesteld en zich vanmiddag of vanavond of morgen alsnog melden.’’

In het Radboudumc in Nijmegen lagen zondag 40 bewezen COVID-patiënten in het ziekenhuis. 13 van hen liggen op de intensive care (ic) Aan het begin van de week sloeg het ziekenhuis alarm vanwege de druk op het ziekenhuis. Die druk is er nog altijd. Toen lagen er namelijk ook al 13 patiënten op de ic.

Landelijk stijgt druk op de ziekenhuizen door

Het beeld van de ziekenhuizen in de regio komt overeen met het landelijke beeld. Het aantal coronapatiënten steeg er de afgelopen 24 uur met 79 tot 2421. Op de intensive cares kwamen er per saldo 16 patiënten bij, waarmee het totaal uitkomt op 624.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.