CORONAKAART| Regio kleurt steeds verder donkerrood: Zorgen in Veenendaal, virus rukt op in Doetinchem en Ede

check hier hoe het zit in jouw gemeenteHet aantal besmettingen in deze regio groeit hard door, met in sommige gemeenten grote uitschieters. In Nijmegen werden maandag 172 positieve testen gemeld. In Ede waren het er 136. Ook in Doetinchem (82) is het virus aan een stevige opmars bezig.