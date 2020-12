CORONAKAART | Slechts één overlijden gemeld bij RIVM, kijk hier hoe het zit in jouw regio

Ook het aantal ziekenhuisopnames ligt lager dan in de afgelopen dagen. In de afgelopen 24 uur werden er vier mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege coronaklachten. Het gaat om inwoners van Arnhem, Heumen, Lingewaard en Wijchen. Er werd één overlijden gemeld bij het RIVM, het gaat om een inwoner van de gemeente Berkelland.

Landelijk ook forse daling

Ede blijft zorgenkindje

In de regio blijft de situatie zorgelijk in Ede, waar 114 mensen positief werden getest. Ede kampt onder meer met een uitbraak van corona in verpleeghuis De Gelderhorst, waar oudere doven wonen. Het leger assisteert in het verpleeghuis.



In de regio's Liemers en Achterhoek is het aantal besmettingen ook hoog. In de gemeenten Oude IJselstreek en Montferland zijn de laatste paar dagen steeds hogere besmettingsaantallen doorgegeven. Ook in Doetinchem wil het aantal besmettingen maar niet zakken.