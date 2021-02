CORONAKAART | Van dalende lijn is in Lingewaard, Cuijk en Rheden nu ook niks meer te zien, twee doden in Utrechtse Heuvelrug

Dat blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die deze website dagelijks in kaart brengt.



Waar Lingewaard een week terug 15 besmettingen telde in zeven dagen tijd, zijn dat er nu 41. Daarmee is van de dalende lijn van het aantal positieve test in de Betuwse gemeente niks meer te zien. Ook in Cuijk (van 22 naar 49 besmettingen in een week) en Rheden (van 30 naar 57) is van een aanhoudende afname geen sprake meer. Verder behoren Renkum, Westervoort, Overbetuwe en Veenendaal tot de ‘sterkere stijgers’ in het land.



In Renswoude ligt het aantal besmettingen in een week tijd nu meer dan zeven keer hoger dan vorige week. Daarbij is het wel belangrijk te vermelden dat het in die gemeente om relatief kleine aantallen gaat (van 2 naar 15). In heel het land is het aantal besmettingsgevallen in een week tijd gemiddeld met een kwart toegenomen. Dat zegt overigens niet alles: zo worden vanwege aangescherpt beleid inmiddels meer kinderen getest.