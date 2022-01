CORONAKAART | Veel besmettingen in studentenstad Wageningen, in ziekenhuis nog dalende lijn

Demi Lovato liet zich opnieuw opnemen in afkickkli­niek

Demi Lovato is weer thuis na een periode in een afkickkliniek te hebben doorgebracht. De artiest, die in 2018 na een overdosis in het ziekenhuis belandde, liet zich daar vorige maand opnemen, meldt onder meer het tijdschrift People.

