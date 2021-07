CORONAKAART | Virus grijpt verder om zich heen, Nijmegen blijft grote brandhaard

ARNHEM - De opmars van het coronavirus in de regio blijft nog doorgaan. In de regio werden 1126 nieuwe besmettingen gemeld, ruim honderd meer dan donderdag. Vooral in Nijmegen gaat het goed fout.

Zowel in absolute zin als afgezet tegen het aantal inwoners, zijn er enorm veel besmettingen in Nijmegen. Vrijdag werden nog eens 194 positieve tests gemeld. De afgelopen twee dagen lag dat zelfs iets boven de tweehonderd. Dat zijn getallen die ook deze winter zeldzaam waren.



In Arnhem is het aantal besmettingen ook hoog, de afgelopen twee dagen waren het er meer dan honderd. In Doetinchem waren het vrijdag ook veel: 67.

Ede gaat redelijk, Wageningen niet

Ede doet het op dit moment wat beter dan de andere twee grote steden. In de vorige besmettingsgolven waren in die stad ook steeds veel besmettingen. Dat lijkt nu mee te vallen. Ook in Rhenen en Neder-Betuwe, gemeenten waar het juist lange tijd niet goed ging, blijven de gemelde besmettingen nu laag.



In Druten, West Maas en Waak en Beuningen gaat het juist de verkeerde kant op. Dat geldt ook voor de studentenstad Wageningen.

Ziekenhuizen zien lichte groei

In de ziekenhuizen in de regio is op dit moment nog weinig te merken van de stijging in het aantal besmettingen Op de intensieve cares van zes ziekenhuizen in Ede, Tiel, Arnhem, Nijmegen en Doetinchem lagen de afgelopen weke gemiddeld negen patiënten.



Het aantal ziekenhuisopnames neemt landelijk echter toe. In deze regio werd vrijdag één nieuwe opname in het ziekenhuis gemeld, een inwoner van de gemeente Rheden.