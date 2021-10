CORONAKAART | We kleuren donkerrood op de Europese kaart, besmettingen schieten omhoog

De hoeveelheid bewezen besmettingen in de regio blijft zo snel stijgen dat grote delen daarvan vanaf donderdag donkerrood kleuren op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. In heel het land gaat het om vijf provincies, waaronder Gelderland, Limburg en Utrecht.

Ook Overijssel en Zeeland krijgen een donkerdere kleur. De rest van het land staat voorlopig nog even op rood, hoewel Zuid-Holland maar net onder de kritieke grens zit en Noord-Brabant qua positieve tests het hardst groeit.



Op Berkelland, Heumen, Zevenaar en Wageningen na is het aantal besmettingen in de laatste zeven dagen in de gehele regio toegenomen ten opzichte van een week geleden, blijkt uit de laatste cijfers van gezondheidsinstituut RIVM. En in meerdere gemeenten zelfs flink. De gemeenten die naar verhouding het meest rood kleuren, heten Neder-Betuwe, Gennep en Renswoude.

Blaasorkest

Berg en Dal, Ede en Veenendaal vormen opvallende stijgers. Zo ging Ede van 357 naar 579 bewezen besmettingen in zeven dagen tijd en Berg en Dal van 75 naar 194. Blaasorkest De Fraps zag zich vanwege de situatie zelfs genoodzaakt een streep te zetten door een concert in dorpshuis De Sprong in Ooij.



Het landelijke besmettingsgemiddelde over zeven dagen loopt ook verder op. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld dagelijks 7088 besmettingen vastgesteld, zaterdag lag het weekgemiddelde nog op 6815 besmettingen.



Vijf nieuwe ziekenhuisopnames

In het ziekenhuis liggen nu zeker 1122 coronapatiënten, zaterdag waren er 1042 patiënten die werden behandeld wegens corona. De afgelopen weken bleef het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen oplopen.



Alles bij elkaar werden in de regio in de laatste 24 uur vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het gaat om inwoners van Nijmegen (2), Boxmeer, Gennep en Neder-Betuwe. Er viel één sterfgeval te betreuren in Neder-Betuwe. Dat wil overigens niet zeggen dat deze persoon ook echt in het laatste etmaal is overleden.