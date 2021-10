CORONAKAART | Weekcijfers wéér alarmerend, tien nieuwe ziekenhuisopnames in deze regio

De twee gemeenten bevinden zich inmiddels in de landelijke top-5 van gemeenten met relatief de meeste besmettingen. Vorige week waren de cijfers daar ook al niet best, maar dat is nog verder gestegen. Boxmeer is een andere gemeente waar het wat betreft besmettingen de verkeerde kant op gaat.

Dinsdag werden er in de hele regio nog eens 709 besmettingen gemeld, opnieuw hoger dan het gemiddelde van de afgelopen weken. De meeste besmettingen waren in Ede (61), Nijmegen (53) Neder-Betuwe (45) Arnhem (44) en Veenendaal (41).



In al die gemeenten (Nijmegen uitgezonderd) is het aantal gevaccineerden lager dan in de rest van de regio. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe riep deze week zijn inwoners nog eens op zich vooral toch te laten vaccineren.