CORONAKAART | Wéér dagrecords in Arnhem en Nijmegen; Cuijk in top tien van gemeenten met meeste infecties

NIJMEGEN/ARNHEM - En wéér sneuvelen er records die eigenlijk niet zouden moeten sneuvelen: nog nooit zijn er in Arnhem en Nijmegen zóveel nieuwe besmettingen op één dag gemeld als vandaag. In Nijmegen werden er 331 geturfd, in Arnhem bleef de teller steken op 252.

Maar ook in een gemeente als Duiven waren meer besmettingen op een dag dan ooit: 42. Waarmee omgerekend naar inwoneraantal die gemeente zich aardig goed laat vergelijken met de genoemde steden. In een gemeente als Cuijk waren 54 nieuwe besmettingen, waarmee die gemeente is gaan behoren tot de top tien van gemeenten met - omgerekend naar inwoneraantal - de meeste besmettingen in de afgelopen zeven dagen.

Na Cuijk volgen in de regio de gemeenten Boxmeer, Lingewaard, Mill en Sint Hubert en Grave als gemeenten waar in een week een op de honderd mensen besmet is geraakt.

Sterfgevallen

Het aantal overlijdens door corona viel in de regio's waarin de Gelderlander verschijnt deze zondag mee. Er werden er drie gemeld, tegen elf zaterdag. Doetinchem spant de kroon met dit weekend drie mensen die aan corona overleden zijn.

De besmettingscijfers lijken zich volgens het RIVM te stabiliseren, als is de vraag hoe betrouwbaar de cijfers nog zijn nu de GGD's de maximale testcapaciteit hebben bereikt en moeilijk bereikbaar zijn voor het maken van een testafspraak. Maar desondanks stijgen in heel wat gemeente de afgelopen zeven dagen de besmettingscijfers vergeleken met de week ervoor nog steeds. Daarbij gaat het onder meer om Oost Gelre, Boxmeer, Westervoort, Winterswijk, Duiven en Arnhem.

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en vanochtend 23.153 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwe dagcijfers weer een stuk boven het weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.807 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen.

Bijna 600 patiënten op IC

In de ziekenhuizen liggen op de intensive cares vandaag net geen 600 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is, na twee dagen met een lichte daling, weer iets toegenomen. In totaal liggen er vandaag 2692 mensen met corona in het ziekenhuis, tegenover 2670 zaterdag.

Bekijk hieronder de besmettingscijfers in jouw gemeente:

