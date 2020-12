CORONAKAART | Weer honderden nieuwe besmettingen in de regio erbij, meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Kijkend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners kleurt met name de regio rond Ede, Rhenen, West Betuwe en Maasland (regio Cuijk en Boxmeer) het diepst rood.

Ziekenhuisopnames

Opvallend is het verhoogde aantal ziekenhuisopnames dat het RIVM naar buiten heeft gebracht. In één dag tijd zijn er 18 inwoners bij gekomen die in het ziekenhuis in de regio zijn opgenomen. Het gaat om meerdere inwoners van Nijmegen, Ede, Veenendaal, Cuijk en Arnhem. Afgelopen week kwam dat aantal dagelijks niet boven de acht ziekenhuisopnames uit, hoewel de ziekenhuizen zelf wel al aangeven dat ze het weer veel drukker hebben.

Er zijn zeven nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus bijgekomen: in Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug, Oude IJsselstreek, Cuijk en Berkelland ging het om één inwoner. In Nijmegen overleden twee coronapatiënten.

Wat gebeurde er afgelopen week? Het gaat op sommige plekken ook relatief goed

Hoewel de besmettingscijfers her en der de pan uit rijzen, is het niet overal kommer en kwel. In een op de zeven gemeenten in de regio is het aantal nieuwe infectiegevallen de afgelopen week (cijfers tot en met vrijdag) zelfs - weliswaar licht - gedaald.

Dat kan nog niet het gevolg zijn van de harde lockdown die deze week is ingegaan: landelijk liepen de viruscijfers de afgelopen zeven dagen met bijna 40 procent op. De verwachting is dat het effect van de extra maatregelen van deze week in de tweede helft van volgende week te zien is. De meeste mensen krijgen vijf tot zeven dagen na besmetting namelijk pas de eerste klachten. Vaak wachten mensen nog een dag met testen in de hoop dat de klachten afnemen. Dan duurt het testen zelf ook nog een dag, wat betekent dat pas op zijn vroegst na negen dagen het effect van de harde lockdown te zien zal zijn, dus donderdag of vrijdag.

Onder landelijk gemiddelde

In gemeenten als Heumen en Oude IJsselstreek stegen de aantallen de afgelopen dagen dan ook door en was er over een week bezien zelfs bijna sprake van een verdubbeling. Maar qua aantallen spannen Rhenen en Veenendaal de kroon: daar raakten de voorbije zeven dagen een op de honderd mensen besmet. Dat is meer dan dubbel zoveel als het landelijk gemiddelde.