CORONAKAART | Weer meer besmettingen voor Neder-Betuwe en Tiel, tegen landelijke trend in

Spanning in Apeldoorn: politie contro­leert verkeer dat de stad inkomt, enkele honderden mensen op Zwitsalter­rein

14:16 De politie is flink op de been in Apeldoorn, om te kunnen ingrijpen bij mogelijke ongeregeldheden. Bij alle op- en afritten van snelwegen wordt verkeer dat de stad in komt gecontroleerd. In de gehele bebouwde kom van Apeldoorn, met uitzondering van de dorpen, geldt een noodverordening bovenop een noodbevel en een aanwijzingsbesluit.